Aida Victoria se borrará tatuaje que se hizo con su ex

Además, mencionó que cambió de opinión después de tener varios problemas con su ex. “A estas alturas del partido, obviamente me lo voy a quitar, no sé si con láser o si me lo tape, pero obviamente me lo voy a quitar porque uno en ese momento de la vida siente que uno, de repente, quiere recordar eso, pero no, no lo quiero ahí”.

Hasta el momento Lumar no se ha pronunciado sobre esto y tampoco ha dicho si se quitará el tatuaje que se hizo también en honor a Aída. Lo cierto es que ambos ya estarían saliendo con otras personas. Ella con el reguetonero Naldy y él con María José Vargas, quien fue candidata a Miss Universe Colombia en 2021. (Ex de Aída Victoria Merlano tendría nueva novia ¡Conócela!)

Cabe recordar que en agosto Merlano confesó que ella y Lumar estaban intentando sacar sacar adelante su relación, sin embargo, parece que el intento fue fallido y cada uno ya decidió tomar su rumbo.