¿Aida Victoria tuvo un romance con Jhonny Rivera? Esto dijo la influencer.

Así pues, la modelo barranquillera, respondió a este comentario entre risas, manifestando que: “Don Jhonny y yo somo re panas, siempre hemos sido panas, nunca, se los juro por mi vida, ha pasado nada con ese hombre” y agregó, “nunca me ha hecho una insinuación, nunca me ha coqueteado, nunca me ha ‘botado los perros’, jamás, panas siempre, te lo juro”. Lea: ¡Muy amorosos! Foto de Marbelle demostraría su cercanía amistosa con Uribe

Asimismo concluyó con su respuesta, no sin antes mencionar que sabía de muchas personas que pensaban que era su “suggar” reconfirmando el hecho de que Jhonny nunca se le insinuó ni le mando siquiera un “indirectazo”, incluso mencionó que de haber tenido algo el cantante hablaría al respecto, pero finalmente todo quedó en simples chismes.