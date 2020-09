Alberto Salcedo responde a denuncias de acoso sexual en su contra

El pasado 10 de septiembre se conocieron 7 denuncias en contra de Alberto Salcedo Ramos por acoso sexual, sin embargo, en ese momento el cronista no se había pronunciado.

Agregó que “no se trata tan sólo de mi reputación. Se trata, sobre todo, de la necesidad de procurar un mundo seguro y justo para las mujeres. Entiendo que mi colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de este caso se enmarca dentro de este compromiso”.

Salcedo indicó que ‘Las Igualadas’, medio por el cual se difundieron las denuncias, comenzaron en abril a preguntarle a diferentes mujeres sobre él. Sin embargo, estas se comunicaron con el cronista el 8 de septiembre, varios meses después de su indagación.

“Ellas, sin embargo, sólo se comunicaron conmigo el 8 de septiembre. Ese día, poco después de las tres de la tarde, recibí una llamada telefónica de Viviana Bohórquez, quien se me presentó como periodista investigadora del colectivo feminista”, dijo el periodista.

Asimismo afirmó que “antes de contarme con claridad qué tipo de informe estaba elaborando, volvió a preguntar si la autoriza a grabar la conversación. Esa insistencia me produce desconfianza. Por eso le pedí que me enviara al correo las preguntas que tuviera”.

Finalmente y cuestionando el trabajo periodístico de las entrevistadoras, Salcedo mencionó que “no pido ningún privilegio, pero si que se presuma mi inocencia, se me respete el debido proceso y, sobre todo, que no se me acuse a través de una investigación espurea y tan notoriamente manipulada”.