Alejandra Azcárate regresa a Cartagena con una advertencia

La gran aceptación

La creación del monólogo se llevó a cabo el año anterior, y una vez estuvo listo, el estreno mereció una gira por Europa, presentándose en Madrid, Barcelona, Valencia, Berlín, Londres y París. Ese inicio dio paso a un recorrido amplio por Latinoamérica que incluyó Santo Domingo, Caracas, Buenos Aires y Santiago de Chile. Se puede afirmar que este proyecto se ha cumplido de afuera hacia adentro, toda vez que ahora terminará en Colombia las ciudades que aún no visita.

Ante este triunfo, surge la inquietud sobre la conexión que logra con diversidad de públicos, que, si bien manejan un mismo idioma, la presentación podría no ser interpretada adecuadamente. “Al momento de escribir busco que el guion sea de una comprensión total, uso expresiones muy cotidianas y cuando me presento en otros países, no tengo que modificar más de dos o tres modismos muy puntuales, del resto, como mi temática gira en torno a la exploración humana, sobre todo en pareja, uno advierte que en esos ámbitos todos actuamos de manera similar sin importar el origen”, aclara. Lea aquí: La Chilindrina se hizo adulta y se prepara para decir adiós

Alejandra Azcárate es muy dedicada a sus proyectos, es productora y guionista de los mismos, y el tiempo que se toma va sustentado en presentar un producto de calidad. En la creación de “Lo que se permite, se repite”, afirma que experimentó una situación particular, toda vez que la escritura del guion se le dio en mes y medio, mientras que en el anterior tardó nueve meses. Lo anterior se atribuye al estado de vulnerabilidad y sensibilidad que para entonces estaba atravesando y al estar en ‘carne viva’, escribir fue el método para drenar y hacer catarsis frente a todo lo que sucedía. “Está escrito con mi corazón y mis vísceras”, afirma.