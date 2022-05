Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo hablan de su separación

Miguel Jaramillo.

“No le puedo pedir perdón porque no cometí ningún error. Lo único que le puedo decir es gracias y ojalá la vida nos dé la oportunidad de continuar juntos”, agregó conmovido hasta las lágrimas.

Alejandra jamás ha dudado

Alejandra, por su parte, aseguró que jamás dudó de la honestidad de Jaramillo y que se siente orgullosa por no haberlo dejado solo en medio de tremendo escándalo.

“Mi corazón, mi lealtad y mi seguridad siempre estuvieron con su honestidad. Me siento muy satisfecha de haber tomado ese camino y no haber cogido el otro, que habría sido el facilista y me hubiera perjudicado menos”, dijo la comediante, también en ‘Los Informantes’.

Alejandra también contó cómo se ha visto afectada su carrera tras la polémica. “Yo era imagen de nueve marcas publicitarias, me cancelaron siete contratos. Conmigo se quedaron solo dos marcas. La presidente de una de esas marcas me dijo ‘te estoy llamando de otro número porque por orden de mis jefes no me puedo comunicar contigo ni siquiera por WhatsApp”, añadió.