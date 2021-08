Alejandro Riaño y otros famosos dan apoyo a la Azcárate: las redes estallan

El deporte nacional es prejuzgar con ferocidad y sevicia. Aquí no importa si es verdad o no lo que se afirma. A @LAAZCARATE mi mensaje de apoyo y respaldo. Imagino lo que ha vivido por el trato descarnado de quienes se lucran con injusticias y tragedias. Te quiero y creo en ti

Pero el debate no terminó allí. El verdadero estallido se produjo luego de que importantes figuras de la farándula colombiana, como el comediante Alejandro Riaño, popular por su alter ego Juanpis González, el “Youtuber de 40” Daniel Samper, la actriz Lina Tejeiro, la presentadora Claudia Bahamón, entre otros, compartieran su apoyo “incondicional” a la Azcárate, lo que inmediatamente produjo una cadena de reacciones en contra de estos famosos a quienes les reclamaban por, según ellos, querer “encubrir” a una persona que tiene nexos con el mundo criminal.

En su cuenta de Instagram, Riaño escribió: “He visto los comentarios de mi comentario, valga la redundancia, que hice de Alejandra... hombre, yo soy buen amigo en las buenas y en las malas, no sé cómo sean ustedes, pero uno va hasta el final. No me gusta darle la espalda a las personas y trabajo”.

Al comediante, en especial, lo señalan como “hipócrita” porque, según los críticos, su personaje de Juanpis no se aleja mucho de quien él es en realidad y con el apoyo a la comediante no lo pudo “disimular”.