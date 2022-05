Alejandro Santamaría lanza “Obsesionado” junto a Jerry Di

Alejandro Santamaría, el artista que revela un abismo de emociones a partir de su voz y su guitarra lanza su nuevo sencillo “Obsesionado” junto al talentoso músico, Jerry Di.

La canción, producida por el reconocido artista Keytin, nació durante la pandemia cuando Alejandro se tomó el tiempo para reflexionar sobre temas que nos afectan a todos. “Obsesionado” expresa los sentimientos que surgen cuando entendemos que una relación ya no tiene futuro, cuando nos enfrentamos a la realidad de un amor no correspondido. Es una canción emotiva en la que Alejandro y Jerry Di despliegan una energía sinceridad y estremecedora. (Lea aquí: Fallece el baterista Alan White de la banda Yes)