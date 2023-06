Alejandro Sanz atravesaría crisis económica tras ser estafado

Alejandro Sanz, el músico español de 54 años, por estos días ha hecho algunas confesiones por su estado de ánimo luego de expresar que no se encontraba bien.

“No estoy bien. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”. Le puede interesar: “A veces no quiero ni estar”: la preocupante declaración de Alejandro Sanz

Sus fanáticos se preocuparon por su estado de salud, sin embargo, el artista a los pocos días volvió a dirigirse a sus seguidores. “He tenido un brote fuerte y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

Ahora ya se conoce uno de los posibles motivos de su estado de ánimo luego de que el programa televisivo ‘Espejo Público’ anunciara que el español, intérprete de éxitos como ‘Amiga mía’, ‘Corazón partío’ y ‘Te lo agradezco, pero no’; podría estar en bancarrota luego de una presunta estafa de un amigo cercano e íntimo en Miami. “Se conocía desde hace años. Cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, según reveló el periodista Antonio Belachi.