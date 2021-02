Alerta realizó graves declaraciones en contra de ‘Sábados Felices’

Agregó que “están manejando las riendas de un programa que está totalmente destruido y acabado. Y no lo digo yo, lo dice el rating”, refiriendose al nuevo formato del programa, que ahora tiene ‘Bingos felices’ con la presentadora Jessica Cediel para mantener conectados a los televidentes.

Cabe recordar que ‘Alerta’ no salió en muy buenos términos de ‘Sabados felices’, pues denunció varios aspectos con los que no estaba de acuerdo, entre esos las garantías laborales, que finalmente fueron motivos suficientes para que el canal no le renovara más el contrato.

“Todavía hace falta que me escuchen, hasta la fecha no he recibido ninguna razón de la empresa para no renovar el contrato y he hecho todo el esfuerzo”, dijo, en ese momento, en una entrevista para La W.

Cabe mencionar que en 2020, el humorista tuvo que ser intervenido de urgencias después de presentar un problema en una de sus arterias.