Alex Fernández muestra profesionalismo, pese a enfermedad de su abuelo

Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández.

EXPERIMENTACIÓN, ESTILO PROPIO Y EVOLUCIÓN

Han pasado tres años desde que “el heredero” de la dinastía Fernández debutó con un disco completamente tradicional de mariachi, después que su abuelo descubriera su potencial al escucharlo cantar en una reunión.

“Si no fuera por él (Vicente), yo no estaría aquí”, asegura Fernández y recuerda que todo este gran viaje comenzó cuando estaba “muy verde”.

“Yo no tenía tantas bases de lo que es esta carrera, había visto a mi papá y a mi abuelo, pero nunca tomé clases de canto ni nada. A partir de que comencé en esto, me he aplicado en clases y de cómo moverme en el escenario o cómo hablar en entrevistas. Hoy me siento más seguro y cómodo”, confiesa.