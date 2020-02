Alex Ruiz, el autor de champetas de El Imperio que canta vallenato

Desde niño, en el municipio de Soplaviento, Bolívar, sabían que Alex Ruiz Salas sería artista. Su talento y creatividad eran notorios y ahora, con 15 años de entrega a este arte, es un embajador y orgullo de su tierra.

“Comencé cantando salsa en orquestas, discotecas y cualquier lugar donde me acogieran. Luego me fui por el vallenato, me considero diomedista, y fue con ese género que comencé a componer. Las letras del vallenato y la salsa me enamoraron”, contó el artista, quien reside en Cartagena desde hace un tiempo.

Con la champeta

En noviembre del año pasado decidió arrancar su carrera como solista y por lo alto. “Yo canto, pero soy conocido por ser compositor de champeta, fue algo que llegó a mi vida como un reto. Escribo para artistas del picó El Imperio y gracias a Dios me ha ido muy bien”, resaltó el joven, quien nos contó que es el autor de ‘el Conteo’ que interpreta Dandy Bway y que es un éxito.