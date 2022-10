Alexa Teherán es la nueva voz femenina de la champeta cartagenera

Al conocer a Alexa, te harás la pregunta que todos le hacen al verla: “¿Eres familiar de Patricia Teherán?”, y sí, yo también caí en esa curiosa duda, pues, además de que llevan el mismo apellido, tienen rasgos físicos demasiado parecidos... Pero no, Alexa no tiene relación con la intérprete de ‘Tarde lo conocí’, ella es una joven de 30 años cantante de champeta y música folclórica que con una sonrisa se roba los corazones de quienes tienen la oportunidad de conocerla. Lea aquí: La cartagenera Alexa Teherán llegó para quedarse con ‘Te tengo ganas’

Esta artista busca cautivar a los cartageneros con sus letras, puesto que considera que las mujeres también pueden cantar champeta... Algo que, sin lugar a dudas, esta joven artista hace muy bien.

"Un día decidí hacer un cover de champeta que fue el que me dio a conocer y me dio la oportunidad de trabajar con picós, como El Imperio y Skorpion, actualmente me encuentro trabajando de la mano de mi manager Alexander Flórez y su socio Fernando Mendoza, bajo el sello de The Clan company y Tropical music", contó Alexa a este medio.

Su más reciente lanzamiento es ‘Te tengo ganas’, una champeta que invita al empoderamiento femenino y a que las mujeres también pueden dar ese primer paso en una relación, expresándole todo lo que sienten a esa persona especial.