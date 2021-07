Alicia Machado denuncia xenofobia y Marbel responde con fuerte comentario

La polémica ex Miss Universo venezolana usó su Instagram como plataforma para mostrar su descontento. Allí, publicó un video en el que, tras los agradecimientos, dijo: “Viéndole el lado positivo: qué bueno que viví tantos episodios de xenofobia y de envidia y de resentimiento en mi contra, porque eso me ha dado la oportunidad de definitivamente darme cuenta de un problemita que estamos padeciendo los venezolanos.

“Pena ajena Claudia Bahamón, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo brillando en otros cielos. Y sí, siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no eran tus amigas las petulantes y xenofóbicas. La vida da muchas vueltas muñequita”, dijo.

La respuesta de Marbelle

Tras las declaraciones de Alicia, Marbelle, quien también participa en el programa, respondió de forma directa a través de un tuit.

“Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’, ‘son gente muy bien’”, se lee en su cuenta de Twitter.

Machado no ha respondido al trino de Marbelle hasta el momento.

Esta no es la primera polémica en torno a los participantes de este popular programa de televisión, hace apenas unas semanas la actriz Carla Giraldo estuvo en boca de los televidentes y no por sus preparaciones, sino porque acusó a varios de sus compañeros de trampa, además, no ha ocultado su descontento con otra concursante: Lizz Pereira. Se rumoró que Carla también tuvo un desencuentro con Alicia Machado, porque la exreina había tratado mal al personal de producción del programa.