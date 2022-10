Amaia Montero: el drástico cambio de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh

Amaia decidió dar un paso al costado e iniciar su carrera como solista en el 2007, pero sus fanáticos no olvidan sus clásicos al lado de la agrupación.

En la imagen a blanco y negro publicada en Instagram, se le ve deteriorada. El post preocupa aún más si se considera un comentario de la cantante: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

En otro mensaje, en respuesta a sus seguidores sobre cómo se encontraba, Montero se limita a señalar: “Destruida”.