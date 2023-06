Amber Heard protagoniza película ambientada en Colombia

La actriz estadounidense Amber Heard volvió a la pantalla grande para el estreno de ‘In the fire’, la nueva película que protagoniza y la que le permitió aparecer frente a las cámaras durante la promoción del filme en un festival en Italia.

La aparición de la intérprete de ‘Mera’ en Aquaman, se dio después de estar instalada varios meses en España, luego de la batalla judicial que enfrentó contra su exesposo, Johnny Deep, y que culminó con el pago de un millón de dólares de la actriz al protagonista de ‘Piratas del Caribe’. Lea aquí: La millonaria suma que pagó Amber Heard a Johnny Depp tras el juicio

La estadounidense estuvo alejada de Hollywood durante el juicio con el actor norteamericano, lo que hizo que muchos pensaran que no volvería al cine tras la controversia mediática. Sin embargo, mientras Johnny Deep emprende nuevos proyectos, parece que su ex esposa no se queda atrás.