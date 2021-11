American Music Awards: estos son los ganadores

El puertoriqueño, Bad Bunny, interpretó junto al productor Tainy, su último sencillo Lo Siento BB:/, en el que ambos utilizaron una estética tecnológica, incluyendo a una figura robótica con una pantalla como cara en la que se proyectaba a Julieta Venegas, interpretando su parte de la canción. El cantante puertorriqueño se hizo con dos premios, a Mejor artista latino y Mejor álbum con “El último tour del mundo”.

Como Mejor artista latina quedó la mexicana Becky G, quien dedicó su premio a todos los latinos, incluyendo a las demás artistas que compitieron con ella por la estatuilla.

De los cuatro colombianos nominados: Karol G, Maluma, J Balvin y Kali Uchis, solo esta última logró un premio que no fue entregado en la gala. Se trató de Mejor canción latina por su éxito Telepatía.

Con Kali Uchis son solo cuatro colombianos que han logrado ganar en estos premios que se eligen por votación en el territorio estadounidense. Shakira acumula 5, todos conseguidos en la categoría Mejor artista latina en 2005, 2006, 2010, 2012 y 2017.

J Balvin ganó en esa misma categoría en 2019 y Karol G obtuvo el premio a Mejor canción latina gracias a su éxito Tusa.

Esta es la lista de todos los ganadores de la edición 2021 de estos American Music Awards.

Artista del año

· BTS

Artista Revelación del Año

· Olivia Rodrigo

Colaboración del Año

· Doja Cat feat. SZA “Kiss Me More”

Mejor canción “tendencia”

· Megan Thee Stallion “Body”

Mejor Videoclip

· Lil Nas X “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Mejor Artista Pop Masculino

· Ed Sheeran

Mejor Artista Pop Femenina

· Taylor Swift

Mejor Dúo o Grupo Pop

· BTS

Mejor Álbum Pop

· Taylor Swift “Evermore”

Mejor Canción Pop

· BTS “Butter”

Mejor Artista Country Masculino

· Luke Bryan

Mejor Artista Country Femenina

· Carrie Underwood

Mejor Dúo o Grupo Country

· Dan + Shay

Mejor Álbum Country

· Gabby Barrett “Goldmine”

Mejor Canción Country

· Gabby Barrett “The Good Ones”

Mejor Artista Hip Hop Masculino

· Drake

Mejor Artista Hip Hop Femenina

· Megan Thee Stallion

Mejor Álbum Hip Hop

· Megan Thee Stallion “Good News”

Mejor Canción HipHop

· Cardi B “Up”

Mejor Artista R&B Masculino

· The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina

· Doja Cat

Mejor Álbum R&B

· Doja Cat “Planet Her”

Mejor Canción R&B

· Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) “Leave The Door Open”

Mejor Artista Latino Masculino

· Bad Bunny

Mejor Artista Latina Femenina

· Becky G

Mejor Dúo o Grupo Latino

· Banda MS de Sergio Lizárraga

Mejor Álbum Latino

· Bad Bunny “El último tour del mundo”

Mejor Canción Latina

· Kali Uchis “Telepatía”

Mejor Artista Rock

· Machine Gun Kelly

Mejor Artista “Inspiración”

· Carrie Underwood

Mejor Artista Góspel

· Kanye West

Mejor Artista Dance/Electrónico

· Marshmello

Presentaciones de la noche

Durante la entrega de premios también sobresalió la Batalla de Boston, con dos agrupaciones que surgieron en esa ciudad en los ochenta. New Edition, que se creó en 1982, y New Kids on the Block, que nació en 1986. Ambas agrupaciones promocionan una gira actualmente por Estados Unidos.

La artista que consiguió el premio como revelación del año fue Olivia Rodrigo. La joven cantante de 18 años, solo lleva un álbum publicado, pero ha sabido hacerse un lugar entre los grandes músicos en su país. De los cinco nominados fue la única que también lo estuvo a Mejor artista del año.