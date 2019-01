Amparo Grisales no se quedó atrás y compartió su tan esperado ‘10yearschallenge’

Entre los más destacados y que nunca falta estuvo el de Amparo Grisales, quien hasta ayer no había compartido su reto, pero hace pocas horas se decidió y publicó la imagen del ‘antes y después’, dejando a más de uno con la boca abierta.

Aunque la actriz no usó fotos del 2009 y 2019 sino que utilizó las de 2008 y 2018 porque “este año aún no se ha tomado”, lo cierto es que demostró que los años no le pasan y su belleza sigue igual que la de hace 10 años.

En la publicación podemos ver a dos Amparo con estilos diferentes. En la primera, de 2008, aparece con el cabello ondulado, un rostro muy fresco, con poco maquillaje y un sombrero, mientras que en la de 2018, la ‘diva’ optó por la imagen que fue portada de la revista Vea, en la que luce el pelo liso y recogido.

“De este año aún no hay fotos. Nadie me quita lo baila’o!!”, fue el mensaje con el que Grisales acompañó su ‘10yearschallenge’.