Amparo Grisales venderá su ropa de ‘Yo me llamo’

Durante el video, la actriz dio a conocer la selección que hizo de las prendas entre vestidos, blusas y suéteres para ocasiones formales e informales, y explicó que el dinero será para salvar "a mis perritos".

“Hola amigas y amigos, soy Amparo Grisales y estoy en Bettinas Closet, estoy con las prendas que yo me he erizado, y con las que quiero que ustedes también se ericen. Prensas y vestidos que he usado en Yo Me Llamo, prendas que he usado en otras producciones que he hecho, en los personajes. Pero van a encontrar todo tipo de vestidos, ahora para Navidad, para Año Nuevo, para sus sobrinas, para sus hermanas, para sus hijas, para sus nietas. (....) ¿Cuál es el fin?: mis perritos”, compartió Grisales.

En los cientos de comentarios que ya tiene la publicación, muchas personas se han mostrado interesadas en adquirir varias de las prensas y, de esta forma, apoyar la noble causa de la famosa colombiana. Aunque también hubo comentarios negativos. Algunos cuestionaron la legitimidad de esta acción.