Ana del Castillo, furiosa por hombre que le agarró la cola en un concierto

“Me parece que hizo muy mal en haberle pegado a un pobre tipo que solamente quería una foto con ella y no tuvo la culpa”, “eso le pasa por ser así” y “cómo se nota que ninguno de ustedes ha sido víctima de acoso, uno se siente mal y reacciona contra el primero que considera como agresor”; fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete.

Luego de esto, la cantante se pronunció en sus redes: “Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo el mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andábamos con una buena actitud y sí fue el hombre que me agarró el jopo, porque cuando me agarró el jopo vine yo y le agarré la mano y lo zarandeé para que sea serio, sí, porque uno merece respeto”, dijo Ana.

Asimismo, la artista recalcó que el sujeto al que increpó fue el responsable de la falta de respeto, ya que cuando lo hizo ella lo tomó de la mano. (Fan pateado por Criss y Ronny subió a la tarima de Ana del Castillo: así le fue)

“Veo comentarios como que “es culpa de ella”, como que todavía no ha cambiado ese machismo, pero no importa, la única que dice groserías soy yo, la única que pelea soy yo... entonces como que estamos en un mundo de perfectos donde aquí la gente no hace nada y sí me vuelven a agarrar el jopo, vuelvo y los jodo”, concluyó.