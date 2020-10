Ana del Castillo y Paola Jara, juntas en mano a mano musical

Tras el bochornoso escándalo que protagonizó en la entrada de un centro médico, uno más de Ana del Castillo, nuevamente la cantante de música vallenata será protagonista, pero esta vez cantando. (Lea aquí: Clínica confirma que Ana del Castillo iba a visitar a paciente con COVID-19)

Se trata de un espectáculo donde estará ella y la cantante de música popular Paola Jara, en lo que será un enfrentamiento canción por canción, lo cual se realizará el próximo 7 de noviembre.

“En medio de la situación mundial que estamos viviendo para mí es importante no sólo llevar toda mi música al público. también me encanta poder participar de una actividad en la que pueden interactuar desde sus casas y que aunque no asistan la cantidad de personas que siempre van a un concierto, podamos sentir así sea mediante un voto el cariño de quienes nos están viendo”, comentó Paola Jara.

La cita a las 7:00 de la noche en el Teatrino de los Andes al norte de Bogotá, en donde estarán habilitados 260 espacios para quienes quieran vivir el reto en vivo desde su auto y por streaming para todos los que desde sus casas se quieran conectar al llamado Reto de Reinas.

“Como su nombre lo dice es un reto, un enfrentamiento musical entre el vallenato y el popular pero antes que nada es un espacio para gozar, para pasarla bien y para que todos nos unamos al rededor de nuestra música. Igual no deja de dar nervios porque respeto y admiro a Paola pero le voy a dar la batalla al ciento por mil, por mi género”, afirmó Ana del Castillo.

Según Juliana Daza, una de sus organizadores, será una velada de ranchenato que iniciará a las cuatro de la tarde con un espectáculo de Caballos y Mariachi y el en los que los valores van más allá que en cualquier concierto, “estamos exaltando a las mujeres que están haciendo grande la música, y también promoviendo y reactivando el sector del entretenimiento que ya todos sabemos es uno de los más golpeados en el mundo entero”.