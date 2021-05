Ana Gabriel sería la madre de Andrea Meza, según periodista mexicana

Aunque estas declaraciones no han sido confirmadas por la cantante, el parecido físico de ellas despertó la duda de seguidores sobre si son o no madre e hija.

Andrea Meza habló de sus padres

Cabe recordar que en una pasada entrevista para el programa ‘Venga la alegría’, Meza contó que su madre, Alma Carmona, no había podido asistir a la coronación porque justo por esos días se enteró de que tiene un tumor.

“El día que supe que no iba a venir era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida, entonces mi papá, Santiago Meza, puso en el grupo de la familia: ‘En camino’, y yo dije: ‘Ok, despegando todos juntos’, y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta de que mamá se había quedado en casa y yo dije: ‘¿Qué está pasando?’. No me quisieron decir por qué no querían distraerme”, recordó la mexicana.

No es la primera vez que Andrea está en el ojo de los medios, pues el pasado 20 de mayo se viralizó una foto en la que ella aparece vestida de novia junto a un apuesto hombre, del que poco se conoce. (Lea también: ¿Nueva Miss Universo está casada? Crece la polémica por una foto)

Como era de esperarse, cientos de seguidores criticaron a Meza y aseguraron que está casada, por lo que no puede ser reina ya que uno de los requisitos del concurso es que la soberana no puede estar casada, separada o en proceso de separación. Al final, no se confirmó nada.