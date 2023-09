Ana Torroja confiesa que le gustaría experimentar con ritmos latinos

La cantante española Ana Torroja afirma en una entrevista con EFE que le gustaría experimentar con ritmos latinos en sus próximas creaciones, mientras realiza su actual gira “Tour Volver 2023”, con la que se presenta el próximo 5 de noviembre en Puerto Rico.

"Me gustaría experimentar y jugar un poquito con estos ritmos latinos que hay muchos y muy diversos, muy interesantes y muy orgánicos, son muy viscerales y es muy difícil no rendirse a ellos", subraya Torroja sobre la música tradicional de Latinoamérica.

En este contexto, la cantante hace hincapié en su interés por incursionar en la música tradicional de Puerto Rico de bomba y plena, géneros que surgieron del sincretismo de la cultura taína, africana y española.