Anahí confirma reunión de RBD y habla sobre su anorexia

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años... un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián... llega conmigo y me dice: “Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’”, recordó.

“Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario”, agregó. “Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, confesó.

Anahí habló de la “profunda soledad” que sentía durante las largas giras mundiales de RBD tras el éxito que generó la telenovela Rebelde. “Yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así, querido, y les decía ‘Me quiero aventar por la ventana’”, relató.