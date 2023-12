Andrea Serna revela más detalles de lo que será el Desafío 2024

La presentadora expresó su emoción por la celebración de estos 20 años del Desafío en su tierra, Colombia. “Me llega al alma saber que estoy en mi tierra, en mi país y para mí más allá del lugar en el que se haga que como lo digo, me llena de orgullo, es absolutamente satisfactorio estar en un formato que es tan querido por los colombianos que tiene tanta tradición en nuestra televisión justo en este momento cuando estamos, pues a meses de empezar la gran celebración de 20 años, no veo la hora en que arranquemos a rodar el Desafío”.

También comentó que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 23 de diciembre y envío un mensaje para quienes estén interesados en participar: “Y no dejar de hacerlo porque muchas veces pensamos que claro, como son miles de personas las que se presentaron en todo el país decimos, no, pues es difícil tener opción’ y demás, pero para nada, hay que persistir, hay que darle, hay que seguir, hay que volverlo a intentar hasta que explota, ¿no? Entonces hay que inscribirse, eso es lo primero, no quedarse con las ganas”, dijo la presentadora.

Las inscripciones para participar se abrieron este lunes 27 de noviembre y se extenderán hasta el 23 de diciembre, en la página web www.caracoltv.com/desafio, donde los interesados debe responder un extenso cuestionario con sus datos personales y habilidades físicas y mentales.