Andrea Serna y las veces que ha expulsado a participantes de realities

La expulsión de Andrés Ossa del Desafío The box generó todo tipo de comentarios, sobre todo porque este caso no se veía desde hace 18 años, sin embargo, el participante no fue el único que se volvió tendencia en la noche del lunes sino también Andrea Serna, quien fue la encargada de dar la terrible noticia a los televidentes y a los equipos. (Andrea Serna, ícono de la TV colombiana tras expulsión de Ossa del Desafío)

Tanto fue el revuelo que generó la salida de Ossa que los seguidores en redes comenzaron a recordar grandes episodios en los que la presentadora también tuvo que anunciar la expulsión de participantes de realities por sus malas conductas o faltas al reglamento.

Aquí te contamos los 3 momentos en los que Serna ha sido tendencia, incluyendo el actual en El Desafío The box.

1. Mechoneada de Elianis Garrido a Óscar en ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’

Fue una de las más habladas del momento y provocó su salida del reality. La ahora presentadora de ‘Lo sé todo’ tuvo una fuerte pelea con su compañero en la “casa estudio”, en la que hasta lo agarró por el pelo, tanto así que sus otros compañeros tuvieron que intervenir, sin embargo, esto le costó la estadía en el programa.

Luego de eso, Andrea entró a la casa estudio, y al igual que con Ossa, le pidió a Elianis que se fuera del reality.

“Ustedes saben perfectamente cuáles son los reglamentos de convivencia desde el primer día que pusieron un pie en esta casa-estudio. ¡No está permitido tocar a un compañero con la intención de agredirlo! Se los recordé, pero parece que no me hicieron caso”, empezó diciendo Serna en aquel momento.

Finalmente, Serna le pidió a Elianis que abandonara la casa y se despidiera de sus compañeros. El capítulo fue uno de los más vistos de ese momento.