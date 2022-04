Andrea Valdiri dedicó emotivas palabras a Felipe Saruma

“Darle las gracias a cada persona que está ahí sentada que esta frente a mí, las personas que están aquí son las que deben estar, las personas que tienen un voto con Dios. Todo esto es posible gracias a él y a ustedes. Está invitación es para mostrarles un poquito de nuestro amor”, comenzó diciendo. (Así será el vestido de matrimonio de Andrea Valdiri)

Agregó que “En redes es complicado mostrar la verdad, porque critican mucho, y el amor mismo se debe ocultar y vivirlo solo las dos personas porque no se debe a que las personas en la calle digan que hacer y que no. Tuvimos que protegerlo. Amen ese circulo conformado por su familia, los verdaderos amigos y las personas que quieren verte triunfar, que son muy pocas en la vida”.

Asímismo, Andrea recordó que Felipe había sido el único que la motivó a seguir adelante en una etapa muy difícil de su vida. “Este hombre me motivó, todas las mujer embarazada pasamos momentos horrorosos y él estuvo conmigo, me brindó amor, a mis hijas y a mi familia. Me dio lo que ningún otro me ha dado: amor verdadero”, fueron las palabras con las que Andrea terminó su discurso.

Seguidamente, el padre de Saruma tomó el micrófono e invitó a todos a hacer un brindis por la feliz pareja de esposos. (Los artistas y el menú de la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma)

“Amar y sufrir no solo es incompatible sino que es insostenible. O una cosa o la otra pero al mismo tiempo las dos no. Brindemos por los recién casados y que Dios los una, ¡Salud!”, dijo el suegro de Andrea.

Cabe recordar que artistas como Karen Lizarazo, Mr Black, el Presidente de la champeta, Diego Daza, Ryan Castro, y el exintegrante del grupo Niche, Willie García, son algunos de los artistas que amenizarán la fiesta.