Andrea Valdiri le dio a Felipe Saruma un regalo de más de $150 millones

Sin embargo, “todos los días yo lo veía mirando videos, siempre en el cuarto mirando una cámara. Yo decía: bueno, ¿y esa cámara qué?... pero ese era uno de sus sueños y yo dije: ok, ya sé más o menos lo que le voy a regalar; pero fue una travesía porque en Colombia no la conseguía y eso era de un día para otro”, agregó.

“Todo lo que soñaste, que hoy en día se está cumpliendo, tienes una empresa hermosísima, tienes unos papás que trabajan contigo, una familia hermosa que te ha inculcado unos valores y cada día te admiro más por tu trabajo porque eres un hombre muy perseverante, correcto, un buen papá”, le dijo la creadora de contenido a su esposo en el momento en el que le estaba entregando el regalo.

Saruma abrió la caja en la que estaba el regalo. Sacó la caja y se le vio conmovido cuando se dio cuenta de que se trataba. Estaba cumpliendo un sueño, y as´pi lo manifestó cuando publicó un mensaje de agradecimiento a su esposa en las historias de Instagram.

“Ella sabe cuáles son mis anhelos, mis sueños, los que me desviven, lo que me vuelve loco, el cine. Toda mi vida he seguido mi sueño de convertirme en un director de cine y hoy mi esposa me acaba de regalar una cámara que usan en Hollywood, no tengo palabras. ¡Este momento de mi vida se llama felicidad!”, dijo.