Andrea Valdiri presume cuerpazo tras dar a luz a Adhara

Andrea Valdiri es una de las mujeres más deseadas del país, no solo por sus espectaculares movimientos sino por la envidiable figura que tiene. La reconocida barranquillera nunca ha ocultado que tiene una que otra ayuda del quirófano pero eso no le ha impedido conservar un cuerpo de infarto. (Lea aquí: ¡Conócela! Andrea Valdiri presenta oficialmente a su hija Adhara)

Luciendo un diminuto vestido de baño rosado, Andrea reveló cómo está su figura a menos de un mes del nacimiento de su hija, dejando boquiabierto a más de uno porque ya todo va recobrando su lugar.

“Tengo más o menos 18 días desde que di a luz a Adhara. La recuperación ha sido súper rápida. Les voy a mostrar cómo va mi cuerpo, me he cuidado mucho con la alimentación y he lactado bastante. Yo creo que la lactancia me ha ayudado a recuperarme a millón”, dijo Andrea, quien bromeó que “si todos los embarazos fueran así, montaba la fábrica”.