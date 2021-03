Andrea Valdiri regalará la moto que le dio su expareja

A través de sus historias en Instagram, la barranquillera anunció que decidió regalar la costosa moto. “Yo las cosas que recibo, las recibo con amor, cariño y le doy el valor que le doy, pero en mi estado de embarazo no puedo disfrutar de muchas cosas por ejemplo estar montada en una moto. Tenerla ahí parqueada es gasto porque se va a dañar y tampoco quiero vender algo que me regalaron porque no vale la pena, eso no se hace”, inició expresando.

De inmediato, Valdiri manifestó que piensa regalarla y pidió a sus fanáticos que no se desconecten de sus redes sociales para que por fin peudan saber cómo ganársela. “Así como vino, así yo lo quiero regalar, voy a regalar y quiero hacer feliz a uno de mis seguidores. Voy a regalar la Harley nuevecita. Sé que le van a dar el valor que merece y les va a encantar este detalle”, finalizó.