Andrea Valdiri se enojó por ser criticada al tomar saliva

No fueron dos ni fueron tres. Fueron muchas las críticas que recibió Andrea Valdiri tras participar en un reto que consistía en tomarse la saliva de sus amigos, en la que luego resultó vomitando. (Lea aquí: ¿Y el Covid-19? Andrea Valdiri se toma la saliva de sus amigos).

Ese episodio quedó registrado en un video que ella misma publicó en sus redes sociales, donde la mayoría de los comentarios resaltaron su “falta de responsabilidad” por no guardar los protocolos sanitarios en esta pandemia.

“Se me bajó hasta la presión. ¡Qué vaina tan horrible!”, fue el mensaje que acompañó dicha publicación.

Ahora resulta que la modelo costeña se molestó por todos los mensajes negativos que recibió. Sin embargo, ella no se arrepintió de lo que hizo y argumentó que le parecía inapropiado que la gente comparara la propagación del coronavirus en Barranquilla y el reto que hizo. (Le puede interesar: Andrea Valdiri y Nicolás Arrieta protagonizan nuevo encontrón).

“Me criticaron mucho con el tema de la vomitada. Que no, que el coronavirus... Mira, lo que esté pasando ahora en Barranquilla no es mi culpa. Eso es que la gente no se concientiza del problema. Ahora no venga que porque a Valdiri la escupieron los amigos entonces el coronavirus, qué mal ejemplo, no, no, no”, aseguró Valdiri en su cuenta de Instagram, al responder un comentario de un seguir que le preguntó cómo estaba después de la vomitada.

Pero no solo eso. Valdiri se despachó con indirectas hacia los medios de comunicación diciendo: “Yo soy una pelada demasiado franca y se los tengo que decir: aquí los medios de comunicación valen verga. Valen verga porque, en cierta manera, siempre colocan el morbo”.

Aquí el video donde Andrea Valdiri se desahoga por los comentarios que, según ella, fueron inapropiados.