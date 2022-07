Andrea Valdiri y Yina Calderón protagonizan nuevo escándalo en redes

Ante esto, los usuarios etiquetaron a Calderón, quien no demoró en pronunciarse al respecto y con un contundente mensaje sobre la vida persona de Andrea revolucionó las redes.

“Señora, claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande. Tan grande, que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un cu... si había o no hijos, si era o no casado. Pero como ahora tienen plata y “fama”, se creen la chimba. Jamás quisiera estar a su nivel, y por respeto a sus hijas no le digo más. Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”, dijo Yina. (Yina defiende a Epa Colombia tras polémica en boda de Andrea Valdiri)

La discusión se viralizó tanto que hasta Laura Jaramillo habló del tema en sus historias, diciendo que había quedado sorprendida al ver el escándalo por un cuento viejo, pues recordemos que en su momento, Andrea se metió en el matrimonio de ella con el futbolista Michael Ortega.

Como era de esperarse, los internautas comenzaron a opinar. Algunos apoyando a Valdiri, mientras otros defendían a Yina, afirmando que no es justo que siempre la quieran pisotear.

Hasta el momento Andrea, no se ha pronunciado, pero sus seguidores esperan que lo haga.

Cabe recordar que en febrero Yina y Andrea fueron blanco de críticas por pelea en redes, en la que la empresaria de fajas le dijo “gorda” a la barranquillera.

“Yo Admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, sencilla, tengo mucho que aprenderle, pero de que quedó gorda, quedó gorda. Ese cirujano no es, alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda, algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda”, dijo Calderón a través de sus historias de Instagram.

En su momento, Andrea se defendió a través de sus historias de Instagram, donde etiquetó a Yina. (Yina Calderón volvió a criticar a Andrea Valdiri: “Les hace Photoshop”)

“Yo tengo jeta y no me voy a quedar callada. Voy a defender a mi cirujano. Yina Calderón, tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa, pero piensas otra”, expresó la bailarina.