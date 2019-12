Andreina Fiallo habría cancelado su compromiso con su novio

Luego de que el pasado 28 de noviembre se convirtió en tendencia la noticia de que Fredy Guarín no estuvo junto a Sara Uribe en su cumpleaños, ahora lo que se difundió fue que Andreina Fiallo habría cancelado su compromiso.

(Con ‘ostentosa’ fiesta, Sara Uribe celebró su cumpleaños sin Fredy Guarín)

Según La Movida, de RCN, la ex de Guarín ya no tendría planes de casarse con Alejandro Meneses, el hombre con el que estaba saliendo pero que nunca hizo público, pues “tal parece que no es el príncipe azul que esperaba”.

La noticia llega a aumentar los rumores de una posible crisis entre Guarín y Uribe, a quienes no se les ha vuelto a ver juntos después de que este se fuera a vivir a Brasil y ella tuviera que regresar a Colombia para cumplir con temas laborales, pues la presentadora estaría en proyecto de abrir dos negocios en Medellín.

(Foto de Andreina Fiallo en Brasil aumentó rumores de crisis entre Sara y Fredy)

Hasta el momento ni Sara ni Guarín se han pronunciado en redes al respecto, sin embargo todos los días crecen más los rumores de una crisis de pareja.