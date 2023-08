Andrés Parra habló de su vida personal y contó por qué no dura con alguien

Para el actor, las personas no quieren ser libres, sino que buscan constantemente cambiarte y ser cambiadas. Aseguró que buscan sometimiento y ven los celos como un gesto de amor, por lo que, prefiere seguir disfrutando de su libertad sin ningún tipo de apego.

“Yo no he amado, yo lo que hecho es someter gente a mis caprichos. Yo creo que no he amado hasta el día de hoy porque creía que amor era amar en la medida en que estuvieran de acuerdo conmigo”, concluyó el actor de Los Iniciados.