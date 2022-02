Andy Rosa lanza ‘Pandora’, su más reciente sencillo

La homofobia, el racismo y el clasismo son algunos de los temas evidenciados en ‘Pandora’, el nuevo sencillo de Andrés García Velásquez, conocido artísticamente como Andy Rosa.

El tema fue producido por Legolax y compuesta por el mismo Andy, de la mano de Reijy, quienes buscaban mostrar la seguridad que se debe tener mentalmente para poder afrontar las criticas de la sociedad, ya sea por nuestra apariencia o personalidad. Lea aquí: Epa Colombia reveló que su expareja, Diana Celis, le pegaba

“Quiero llevar un mensaje de aceptación y respeto, para que cada quien sea como quiera ser. No sentir la necesidad de caerle bien a todo el mundo o fingir ser algo que no se es, simplemente por no tolerar el rechazo. Darnos cuenta que estamos en un mundo diverso y que aun en estos tiempos para muchos jóvenes la crítica es un arma mortal”, dijo Andy Rosa.

Al mensaje poderoso de ‘Pandora’, se le suma un ritmo bailable, que invita a la rumba y la fiesta, es por eso que desde la productora AUFILMS y con el apoyo del director Aldemar, nació un video donde los extras y protagonistas logran divertirse y dejar los estigmas a un lado, para así sacar a relucir su esencia, sin sentir rechazos ni críticas.

El clip oficial lleno de coquetería y estilo estuvo a cargo de Yomi love nails, Antonio del toro y Karen Sofia, quienes lograron plasmar las ideas audiovisuales que Andy tenía para ‘Pandora’.

“Esta canción nos invita a salirnos de nuestra zona de confort sin sentir que es un delito, sino, por el contrario, entender que se trata de respetar nuestros derechos... El mundo es diferente para todos y hay que gozar la vida para poder vivirla en paz”, afirmó el cantante.

Andy Rosa lleva 7 años de carrera artística y ya cuenta con un álbum discográfico titulado ‘Rompe el silencio’, grabado en Capítol Records en Los Ángeles, California, el álbum cuenta con 12 canciones de su autoría y otros compositores, en él se encuentran colaboraciones con el cantante cartagenero Mr Black, quien es un referente de la champeta mundual; entre otros. Le puede interesar: Herido grave de bala el cantante urbano puertorriqueño Ankha

El artista ha lanzado varios videos musicales con los cuales ha logrado tener buen impacto a nivel nacional y posicionar algunos de sus sencillos en los primeros lugares de la radio en Colombia. También cuenta con su propia obra teatral titulada ‘Madre solo hay una, menos mal’, la cual lo dio a conocer un poco más en el mundo teatral, llevando a cabo 200 funciones en el Teatro Belarte en la ciudad de Bogotá.