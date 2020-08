Ángela Paniza nos trae esperanza en una canción

Es una canción que nació en el encierro, en el día a día de la cuarentena por el coronavirus que tanto golpea al planeta. “La verdad es que surgió en las tres primeras semanas, cuando en al principio cerraron todo, pensé qué irá a pasar . Empecé a ver que no era tan grave, a decir que le podemos sacar cosas positivas a este momento”, detalla Ángela. Pensó en ello al ver la solidaridad de muchas personas a su alrededor, “ayudándonos unos con otros”, agrega.

Pese a todas las adversidades que agobian al mundo debemos, siempre, intentar enfocarnos en lo positivo, porque así “es más fácil salir adelante”, así “podemos sacar las fuerzas para seguir luchando”. Ese es el mensaje que nos envía la cartagenera Ángela Paniza desde La Florida, Estados Unidos, a través de su nuevo sencillo: ‘Together we will rise’ (Juntos nos levantaremos).

De vuelta a

la grabación

“Lo último que había grabado fue la canción del documental ‘Destinos interrumpidos’, de Danny Holguín. Tuve la oportunidad de cantar esa canción en el Festival de Cine de Cartagena”, recuerda. Sin embargo, Ángela, quien además es diseñadora gráfica, continuó escribiendo esas que surgían de la nada como un susurro al oído, como ‘Together we will rise’. “Siempre grababa en mi celular, las ideas se quedaban ahí. Sin embargo, esta vez siento que es un mensaje que va a ayudar a las personas a ver el lado positivo, también invita a que trabajemos unidos. Entonces dije: ‘Sí, la voy a grabar, a compartir’”, afirma emocionada. Así que contactó al músico Fredy Camelo, nominado a un Grammy Latino, miembro de la banda Poligamia y productor de algunos de los álbumes de Andrés Cepeda. “Fue muy chévere porque le mandé la canción y le gustó. La parte de la grabación de las voces, la hice aquí yo misma, en casa, muy diferente a como uno graba en un estudio, y él hizo la producción”, asegura.

Un video diferente

La canción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video, en particular, es una producción casera y emocionante de la misma Ángela. “Es el primer video que hago y quería que se viera muy real. Los clips en los que aparezco los grabó mi hija María José, de 8 años. En el video quise mostrar a los niños alegres durante la pandemia, son clips espontáneos que me compartieron familiares y amigos. Fue lindo porque mis hijos también hicieron parte del proceso (...) Es lindo mostrar ese lado de la cuarentena, donde los niños se pueden mostrar felices, no podemos desfallecer y dejarnos llevar por el negativismo”.

Desde su publicación, hace dos semanas, ‘Together we will rise’ ha despertado emociones y comentarios positivos. “Cuando uno se enfoca en lo positivo es más fácil salir adelante, sacar fuerzas para seguir luchando. Papá Dios nos ha dado una ciudad hermosa (Cartagena), con la gente más alegre y divina del mundo y estoy segura de que vamos a salir de esta. Es parte fundamental que nos agarremos de papá Dios, porque él es la esperanza, es la vida”.