Anitta se une a Maluma en su nuevo tema “El que espera”

La nueva canción dan paso al emocionante anuncio de que la cantante de pop está dando los últimos toques a la edición deluxe de Versions of Me, y está lanzando un nuevo video musical cada semana en anticipación al álbum deluxe. El lanzamiento de la semana pasada del seductor video musical de “Gata”, ya ha acumulado más de 2.5 millones de vistas.

La ceremonia se transmitirá en vivo desde el Prudential Center en Newark, NJ a las 8PM EST del 28 de agosto. También ha hecho historia recientemente al conseguir un récord mundial Guinness como primera artista latina en solitario en alcanzar el número 1 en Spotify global.

En abril, Anitta lanzó Versions of Me, que recibió elogios de la crítica y de medios como Rolling Stone, Billboard, The New York Times y NME, entre otros. El álbum de 15 canciones se lanzó en español, inglés y portugués y tiene el récord de la mayor semana de reproducción para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de reproducciones. Tras el lanzamiento del álbum, Anitta actuó en Coachella, donde, como proclamó Variety, “asombró” al público con un set de 45 minutos que presentaba una “alucinante mezcla de géneros, resaltando la música brasileña y latina que la elevó al estrellato”.

Aquí el video de estas dos figuras mundiales.