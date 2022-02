Anitta, tendencia de moda según Vogue

Para nadie es un secreto que Anitta, la gran artista brasileña se ha convertido en una de las cantantes referentes, no solo a nivel Latinoamérica, si no a nivel mundial, por sus diversos trabajos discográficos con variedad de ritmos, sonidos, colores y sabores, además es conocida por su sensualidad, espontaneidad y empoderamiento, pues es una mujer que no le teme a nada y se ha convertido en un ejemplo de real feminismo.