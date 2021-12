Anitta y Pedro Sampaio lanzan “No Chão Novinha”

“Todo lo relacionado con esta canción ha sido y está siendo increíble. Trabajar con Anitta, que además de ser mi amiga, es una artista sensacional, fue un regalo. Nos divertimos mucho y creo que llegamos a un resultado muy bueno. Un funk para bailar hasta el suelo, literalmente”, celebra Pedro sobre el lanzamiento. Los artistas aportan sus particularidades al nuevo feat y encuentran una combinación cautivadora.

El audiovisual está firmado por el director y cineasta Fernando Moraes. En la producción ejecutiva, Felipe Britto, que ha trabajado con Anitta en innumerables proyectos, como “Girl from Rio”, por ejemplo.

El clip está impregnado de la cultura del norte de Brasil, con sus colores y texturas reflejados en escenarios que van desde un vendedor ambulante de DVDs de bandas y cantantes regionales de Pará, hasta los puestos de hierbas medicinales del mercado de Ver-o-Peso, uno de los escenarios de la producción.

“Este es uno de los clips más coloridos que he grabado, sin duda. Me encanta la cultura de Pará. Quería resaltarla en algún momento y elegí hacerlo en este clip”, dice Anitta. Pedro añade: “Este es, sin duda, uno de los clips que más me ha gustado hacer, fue genial recibir todo el cariño de la gente cuando grabamos. Las fotos y videos tomados por el público presente se hicieron virales en las redes sociales y aumentaron la expectación por la canción”.