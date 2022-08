Anitta y sus muchas versiones de lujo

Después de un mes de grandes lanzamientos, la superestrella brasileña del pop mundial sigue celebrando Anitta August (agosto de Anitta) con el lanzamiento del Deluxe Edition de su exitoso álbum Versions of Me. El álbum incluye los 15 temas originales del álbum Versions of Me, lanzado a principios de este año, junto con cinco temas nuevos con una alineación de estrellas como Missy Elliott, Maluma, A$AP Ferg, Nicky Jam, Maffio, MC Pedrinho, Pedro Sampaio y Dadju.

Anitta empezó a anunciar el álbum Deluxe a principios de agosto en las redes sociales, con mucha fanfarria y entusiasmo. A partir de ahí, la estrella del pop mundial presentó un nuevo vídeo musical cada semana de agosto, empezando por el candente “Gata”, seguido por el sensual “El que espera” con Maluma. La semana pasada, Anitta lanzó el muy anticipado video de “Lobby” con Missy Elliott. Rolling Stone proclamó “Lobby” como “un momento importante” y “elegante y optimista”. Paper lo llamó “una pista de música house sensual y brillante” y The Fader lo declaró “un gusano de oído optimista que promueve las alegrías de la sensualidad”. El nuevo sencillo también recibió elogios de Pitchfork, Complex, Billboard, W Magazine y más. (Lea aquí: Jiggy Drama, Farina y Cornetto, un trío dinámico en “Reversa”)