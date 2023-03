Annasofía, la artista que reivindica la cumbia

Gustos e influencias variadas

Annasofía se estrenó en plena pandemia, sus primeras presentaciones fueron virtuales, pero eso lo tomó como una de sus mejores experiencias, necesitaba terminar su compromiso universitario y empezar el proyecto con la responsabilidad que requiere.

Con respecto a lo que la va a identificar, es clara en afirmar, “me encanta el rock, también el jazz, el funk, el R&B, la salsa y también la cumbia, obviamente no voy a salir con todo eso, pero tampoco me puedo encasillar, sin embargo, creo que puedo sorprender con algo diferente y manejo un sonido urbano que está en lo que hago”.

Cuando se le pregunta sobre ese público al cual dirige su propuesta, no duda en agregar, “creo que la música llega a quien tiene que llegar, si me pongo a pensar el público al cual quiero impactar, quizá no obtenga el resultado esperado. Me he sorprendido al ver niños pequeños pegados a mi propuesta, es un honor para mí, es demasiado emocionante, pero también siento que conecto con la juventud que busca al amor de su vida y está en mi onda”.

La caleña tiene muchas facetas en la música. Ve con positivismo todo eso que puede hacer, pero también lo considera contraproducente, entonces ha aprendido a trabajar en equipo, porque le resulta importante tener a alguien al lado que le refresque y con los productores que le acompañan ha logrado una buena sinergia, llegando a abordar historias diarias que luego se traducen en canciones.

Le encanta componer para otras personas, porque escribe sin sentimientos de por medio, algo que no sucede con su material, en donde antecede un proceso más personal y por ende demorado, pero afirma que ambos los disfruta.

Annasofía interpreta a la perfección la batería, guitarra y piano, su proceso creativo se acompaña generalmente de las cuerdas y cuando trabaja con otros, no tiene una regla escrita, puede empezar por la historia y de allí parte la música. En una de esas sesiones exploró y llegó a salir un reggaetón con una influencia de bambuco que le gustó mucho.

Los sueños inmediatos de esta artista están proyectados a que una de sus canciones logre “pegarse”, eso es lo que todos los que empiezan desean y trabajan, sabe que a partir de allí vendrá la atención que requiere de la industria, pero personalmente quiere apostarle a su álbum.

Por ahora suena “Cuándo será”, la ha denominado el himno de la soltería, no como una bandera que indique total felicidad, es un manifiesto sobre ese deseo porque llegue el amor que la vida ha preparado para cada uno. Annasofía está feliz y los comentarios sobre esa canción han sido los mejores, lo que la lleva a afirmar que “las nuevas canciones favoritas de todos, están en camino”.