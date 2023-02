Anuel AA confirma su separación de Yailin, ¿qué les pasó?

A pocos días del estreno de ‘X si volvemos’ de Karol G con Romeo Santos, la expareja de la cantante paisa, Anuel AA, anunció a través de un ‘En vivo’ en Instagram su separación de la también reguetonera Yailin ‘La más viral’, lo cual ha revolucionado las redes sociales, pues no faltaron las especulaciones que indicaban que el último tema de ‘La bichota’ estaba dirigido al puertorriqueño. Lea aquí: Se acabó la espera, Karol G se une a Romeo Santos

“Ya no estamos juntos por cosas de la vida... es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida de la vida no estamos juntos”, confesó el intérprete de ‘¿Qué nos pasó?’ en el live.

Cabe resaltar que Anuel y Yailin contrajeron matrimonio hace tan solo 8 meses, de hecho, mañana se completaba este tiempo, pues dieron el sí el 10 de junio del año pasado. Le puede interesar: La polémica foto de su embarazo por la que Yailin recibió fuertes críticas

Lamentablemente la pareja de reguetoneros no logró celebrar ni siquiera sus bodas de papel, aunque todavía no se descarta una posible reconciliación, después de todo aún no se ha hablado de divorcio.