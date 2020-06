Anuel dice que sus abuelos tienen coronavirus y recibe duras críticas

Polémico

El mensaje conmovió por la situación de sus abuelos, pero para otros, fue una decisión de criticar pues consideran que el artista no había manifestado interés en entregar ayudas hasta que no se vio directamente afectado. “Me parece bien la decisión, pero qué triste que sea porque tus abuelos están enfermos. Yo he aportado, poquito, pero he aportado y gracias a Dios no tengo familiares contagiados”, dijo un internautas.

Otros mensajes dicen que “con tanta plata que tiene y quiere es que compremos su álbum para poder donar, es decir, si no se vende, no se dona”, “los que van a donar entonces son tus seguidores, tacaño” y “esperamos que lo hagas de corazón y no para ganar más dinero, vender tu álbum y cumplir tus metas de mercadeo”.

Varios fans defienden al cantante, asegurando que “las personas siempre critican, hagas mal o hagas bien”, “vamos a orar por tus abuelos, Anuel”.