“Apoyé a Iván Duque”, Mr Black en contra de la reforma tributaria

“Para todos es conocido que en la pasada contienda política apoyé al candidato Iván Duque, quien es hoy Presidente de Colombia. Lo hice con criterio propio, de ser un ciudadano que tiene derecho de elegir y por ello me dispuse a dar mi voto con confianza para la construcción de un mejor país con oportunidades”, dice el artista, que de inmediato sostiene que al igual que todo el país ha sufrido las consecuencias económicas por el coronavirus. “Hoy alzo mi voz como miles de colombianos que dicen al cielo ‘No a la reforma tributaria’. Señor presidente somos un pueblo que está pasando por situaciones difíciles, que a razón por la pandemia del COVID-19, nos han generado un desnivel bien fuerte en la economía. Para nadie ha sido fácil sostener un hogar. Usted no sabe cuántos colombianos han perdido su trabajo, cuántos hoy en día han dejado sus negocios, sus actividades”, afirmó

El cantante de champeta se dirigió directamente al mandatario pidiéndole justicia para el pueblo, asegurando que no pertenece a ningún partido político. “Así como de esta manera usted va a buscar una reforma que oprima al pueblo, eso no va. Como un ciudadano del común que quiere ser escuchado, pido a usted de corazón, no más injusticias. Tratar de solventar estos momentos de dificultad que estamos padeciendo es su tarea. No me limito a ningún partido político porque no soy ni de izquierda, ni de derecha, solo soy uno de los miles de habitantes de Colombia que piden justicia”, concluyó.