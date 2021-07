“Aprendí a quererme con 10 kilos de más”: Sara Uribe

Sara Uribe no ha tenido ningún reparo en compartirle a sus fanáticos todos los cambios que ha tenido en su vida desde que se convirtió en madre. Uno de los más evidentes ha sido el físico, motivo por el que la presentadora en más de una ocasión ha sido víctima de matoneo de parte de algunos internautas que no dejan de llamarla ‘gorda’.

La expareja de Fredy Guarín decidió compartir un mensaje lleno de motivación en el que reveló lo poco que le preocupa su apariencia, después un duro episodio que vivió hace exactamente un año, el cual no quiso revelar. “Yo me siento muy feliz, muy afortunada y me aprendí a querer demasiado. Sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis 10 kilos de más, con mis cicatrices, con mi celulitis, con ‘sin mi ombligo’ porque eso es algo que después les cuento que me pasó. Con todo lo que me ha pasado en la vida, me quiero y me siento súper orgullosa de lo que he logrado y he conseguido”, manifestó la mamá de Jacobo Guarín.

Seguidamente Sara se dirigió a todas las mujeres que la critican por subirse de peso. “Quiero que ustedes vean esto porque hay muchas que me escriben “estas gordita”, “que tienes unos kilitos de más”, amiga usted no sabe cómo disfruto comerme la mazamorra. Disfruto cuando digo quiero ir a hacer ejercicio porque me gusta ver mis nalgas grandes, mis piernas tonificadas y ponerme unos cacheteros, y sentirme sexy”, comentó.

Sin dar muchos detalles, Sara aseguró que hace un año, fecha que coincide con el cumpleaños de su ex Fredy Guarín vivió una situación que la llevó a crecer espiritualmente y aceptarse como ella es. “Hoy es un día especial porque hace un año exactamente volví a vivir y a sentirme viva, fuerte, llena de luz, a gritar, a correr. Hoy hace exactamente un año yo viví un proceso difícil en mi vida que no se imaginan todo lo que he crecido espiritualmente.

Hoy es un día para decirles que pueden ser lindas espiritualmente”, finalizó.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.