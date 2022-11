Aquí, los mejores chismecitos de la Noche de Talento y Tradición Festiva

Yo no me quería mojar porque anda una gripita por ahí que mejor dicho, pero me tocó, porque este show de talentos y trajes de fantasía no me los iba a perder. Lea aquí: Estos son los mejores chismecitos del Preludio de Las Gaviotas

Me tocó coger una lancha para llegar al evento en el Teatro Adolfo Mejía, pero no me importó porque lo que vi fue una cosa magistral, les traigo más que chismecitos, los momentos más icónicos de uno de los eventos más esperados por todos en el reinado.