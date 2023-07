Arcángel respondió a amenazas de Anuel en pleno concierto ¿Qué hizo?

Además, Yailin presentó capturas de pantalla de sus conversaciones y algunos audios de conversaciones en el automóvil para respaldar sus afirmaciones de que Anuel no quería que ella tuviera ninguna relación con otros artistas de la industria, y supuestamente amenazó con hacerles daño, incluyendo a su colega Arcángel. Lea aquí: ¿Publicidad engañosa? Yeferson Cossio y Yina Calderón son investigados

Tanto Yailin como Tekashi comenzaron a revelar lo que consideraban las verdaderas razones detrás de la separación, alegando que Anuel es un mal padre que no ha mostrado interés en ver o cuidar a su hija.

En medio de todo esto, parece que Arcángel decidió manifestarse al respecto. Durante uno de sus conciertos, respondió a Anuel de una manera burlona. Se agachó en el escenario y se cubrió con los brazos mientras le decía a su equipo de trabajo que tuvieran cuidado, ya que se rumoreaba que alguien quería hacerle daño.

“Cuidado, que dijeron por ahí que me iban a matar. Se me acabaron las flechas, pero yo no tengo flechas que tirar. Yo soy el único indio taino del Caribe que anda con una granada”, fueron las palabras del artista estadounidense. Lea aquí: ¿Una canción sobre un salmo? Este sería el nuevo sencillo de Karol G

Hasta el momento, Arcángel ha sido el único artista que se ha pronunciado, luego de que Yailin publicara un video en el que en medio de una discusión con Anuel, este le advirtiera no acercarse a varios cantantes, hecho que es considerado como maltrato por parte de el puertorriqueño hacia su expareja.