Artista Mateo Blanco rinde tributo a Batman con busto hecho de golosinas

El artista de origen colombiano Mateo Blanco rinde homenaje a Batman en su 80 cumpleaños con un busto hecho con las populares golosinas Smarties recubiertas de pan de oro que se exhibe en el Aeropuerto Internacional de Tampa (Florida).

“Rusty Batman” (Batman oxidado) está hecho de 1.939 Smarties, la misma cifra del año en el que se publicó el primer comic del Hombre Murciélago, titulado “El caso del sindicato químico”.

“Los superhéroes nos inspiran a probar nuestros límites. Batman une generaciones y personas en todo el mundo”, dice Mateo Blanco en un comunicado con motivo de la colocación del busto en un espacio comercial del aeropuerto de Tampa, ciudad de la costa oeste de Florida.

El artista, que es también cantante lírico, confía en que la exhibición de esta obra en un espacio público “despierte la creatividad y la imaginación” de quienes la contemplen.

La escultura, que está a la venta como otras obras de Blanco a través de una galería de Boca Ratón, mide 25 pulgadas (63,5 centímetros) y tiene una base de plata, además del oro con que están recubiertas las golosinas.

No es la primera vez que Blanco acude a materiales artísticos no convencionales.

Anteriormente hizo una escultura de Hank Aaron, presente en el Hall de la Fama del Béisbol, con envoltorios de golosinas y chocolate, pero la obra que le ha dado más fama es un retrato de la actriz Jennifer Lawrence hecho con 10.000 maníes (cacahuetes).

Las obras de Blanco, nacido en Miami en 1981 y formado artísticamente en Colombia, están en museos como Ripley’s Believe It or Not! y en galerías de arte de Florida y se han exhibido en los cinco continentes.