Artista puertorriqueño Rauw Alejandro lanza sencillo junto a Chris Brown

El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este miércoles su nuevo sencillo y video musical, ‘Nostálgico’, junto a la estrella estadounidense Chris Brown, y producido por el músico jamaiquino Rvssian.

“Rvssian me presentó la idea del tema en el estudio y no pude decirle que no. El ritmo, el ‘vibe’ (vibra) es súper ‘catchy’ (pegajoso). La combinación con Chris resultó siendo una mezcla perfecta de melodías”, resaltó el artista en declaraciones a Efe.

Todo lo relacionado con “Nostálgico” va a atraer atención, agregó un comunicado de prensa enviado por los representantes de Rauw Alejandro. (Lea aquí: Reik comparte una “Loquita” travesía junto a Rauw Alejandro).

“Los ritmos, y arreglos brillantes y ultramodernos de Rvssian que fusionan el reggaetón con la música caribeña y con la electrónica, mientras que Rauw Alejandro y Chris Brown dejan claro porqué son dos de los cantantes más distintivos y poderosos dentro de la escena contemporánea”, destaca el texto.

El video musical fue producido por Blank Square y dirigido por Edgar Esteves, director de videos de Alicia Keys y J Cole.

Esteves, a su vez, fue incluido en la lista “30 Menores De 30 - Música” de la revista Forbes el año pasado.

Creador de éxitos de la talla de “Krippy Kush” y “Si Tú Lo Dejas”, Rvssian cuenta con más de 1.400 millones de vistas en su canal de YouTube.