Artistas cartageneros se unen en la nueva versión de ‘Solo por ti’

Ahora en este 2020, varios artistas sorprendieron a sus fanáticos al participar en una versión de este clásico, que fue lanzado hace una semana aproximadamente. “En canción la original cantan 6 personas, aprovechamos que era un tema en el que podían participar varios artistas y se puede prestar para que cantaran más. Será emotivo para quien lo ve desde casa, ver a los artistas representativos de la ciudad en un material todos juntos, porque la gente tiene tiempo de no verlos en tarima”, asegura Dj Dever, lider de este nuevo proyecto.

No fue nada fácil

Tener en una misma producción a talentos reconocidos como Mr Black, Kevin Flórez, Zaider, Raro Bone, Young F, Mely Rodgers, Luister, Koffee, el Kafetero, Daniella, Ian, J Manny, Bobby Sierra, Big Yamo y Adonay, no fue tarea sencilla de lograr, pues Dj Dever revela que fueron casi dos semanas tratando de reunir las voces de todos los talentos. “La idea es que cada quien grabara en casa, el que no tuviera en casa, vino a mi estudio. Acá grabó Silvio, Kevin, Luister. Otros grabaron en los estudios que tienen en casa. Fueron dos o tres días armando las pistas. No fue nada sencillo reunir todas las voces, la producción duró en total dos semanas”, revela Dever.

Un mensaje en medio del Covid-19

Dj Dever asegura que el tema ‘Solo por ti’ fue escogido para hacerle una nueva versión porque originalmente participaban 6 artistas, “lo que daba la viabilidad a que varios participaran en esta nueva versión”. Además porque este tema es oportuno para dedicar en medio de la situación de aislamiento que vivimos. “Buscamos que la canción que se adaptara a lo que estamos viviendo, que cuando la escucharan tuvieran el mismo sentimiento, de querer dedicarla a alguien que tienen tiempo que no ven. Con esta canción, he visto buena reacción, he visto a mucha gente compartiendo en redes sociales”, finaliza.