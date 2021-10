Asesora de ‘La Voz Senior’ anunció que está embarazada

“Sí, efectivamente. Esto es una felicidad muy grande. No sé cómo explicártelo; es algo increíble, es un milagro. Después de dos años larguitos de estar intentando y de pasar por momentos muy duros, de no tener esa dicha, mi Dios nos dio la posibilidad de tener en mi vientre un bebé”, dijo la cantante en la nota de voz.

Ahora, la barranquillera está que no cabe de la emoción, pues será su primer hijo con su esposo y manager Alberto Bossio.

Aunque Maía no dio muchos detalles de su dulce espera, lo cierto es que sus seguidores se mostraron muy felices con la noticia y esperan que pronto revele sexo y tiempo de gestación.

Este 2021 ha sido el año de los embarazos, pues no solo Maía está a la espera de su bebé, a ella se suma driana Lucía, Camilo Echeverry y Evaluna, Cristina Hurtado y Greeicy Rendón, que aún no ha hecho oficial la noticia. (Lea aquí: Greeicy respondió si está o no embarazada)

Aquí las declaraciones de Maía.